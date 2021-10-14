Поставки электричества в формате лотереи: Литва загнала Прибалтику в энергетическую яму

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва, Латвия и Эстония, невзирая на угрозу энергодефицита, продолжают делать шаги к полному отключению от БРЭЛЛ (энергокольцо, объединяющее Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву). Даже подключившись к энергосетям Центральной Европы, страны Балтии не смогут рассчитывать на бесперебойные поставки электричества, пишет Baltnews.

Сегодня мир столкнулся с глобальным энергетическим кризисом. Цены на углеводороды продолжают оставаться на предельно высоком уровне. Вслед за подорожанием голубого топлива начала подниматься и стоимость электроэнергии.

Для стран Балтии скачки цен на электричество стали уже почти привычным делом. Всего за одну неделю в июне 2021 года, когда спрос на энергию возрос из-за жаркой погоды, стоимость электричества в Литве, Латвии и Эстонии выросла на 28%, 37% и 24% соответственно. Но летом эта энергия хотя бы была, пусть и по завышенной цене. Сегодня же Прибалтика может столкнуться с более серьезным вызовом - отсутствием поставок в принципе.

В середине сентября 2021 года, как раз в разгар энергетического кризиса, правительство Литвы на основании так называемого антиостровецкого закона снизило максимальную пропускную способность на литовско-белорусских соединениях. Теперь над гражданами этой страны и других государств Балтии нависла не только угроза подорожания коммунальных услуг, но и почти катастрофического энергодефицита.

Дефицит дальновидности

Энергетический кризис, вызванный рекордным подорожанием газа, коснулся многих стран. Трудности испытывают даже государства с развитой экономикой. Европейские энергоемкие компании вынуждены сокращать объемы производства либо вообще останавливать свою деятельность.

Например, крупнейший немецкий производитель аммиака SKW Stickstoffwerke Piesteritz сократил производство на 20%. Возможна даже полная остановка мощностей этой компании. Британские производители стали, химпродуктов и удобрений уже заморозили производство, пытаясь переждать период пикового спроса. В Польше началась паника из-за того, что электроэнергия скоро станет предметом роскоши, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил в нынешнем кризисе Еврокомиссию, которая поспешила с внедрением зеленой энергетики.

На этом фоне власти Литвы, которые могли бы увеличить поставки энергии из России и благодаря этому сделать электричество для себя дешевле, поступают ровно наоборот. Литовский регулятор снизил максимальную пропускную способность на литовско-белорусских коммуникациях.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко объяснил Baltnews, почему Вильнюс пошел на этот шаг именно сейчас - в разгар энергетического кризиса: "Решение литовских властей о сужении доступа энергии на литовско-белорусских соединениях можно объяснить нехваткой дальновидности и стратегического мышления. Можно сделать вывод, что власти не очень внимательно отслеживали ситуацию на глобальных рынках электричества. Решение о сужении доступа энергии принималось накануне всплеска цен на газ. Отсюда следует, что никто не занимался анализом ситуации и не составлял прогнозы".

Владимир Оленченко отметил, что эту ситуацию можно также расценить как желание помочь Швеции и Финляндии заработать денег на поставках электроэнергии в страны Балтии. Но, скорее всего, здесь имеет место банальное отсутствие расчетов и неумение думать на перспективу. "Это решение принималось по политическим мотивам. При его принятии не были просчитаны экономические последствия и ущерб для энергетики. Обычно такое бывает, когда руководство государства либо некомпетентно, либо полагается на приказы извне", - заключил эксперт.

Цены на электроэнергию в странах Балтии уже поднялись в шесть-восемь раз по сравнению с октябрем 2020 года. Сегодня максимальные цены достигают 347,5 евро за МВт·ч в Литве и 256,1 евро за МВт·ч - в Латвии и Эстонии.

Влиять на ценообразование эти страны практически не могут, ведь внутренней генерации им не хватает. Приходится покупать электричество у третьих стран, причем по той цене, которую им выставят.

Энергетическая лотерея для Прибалтики

Компенсировать нехватку энергии, когда пропускная способность на литовско-белорусских кабелях снизится, нечем. Даже после того как системы стран Балтии будут полностью синхронизированы с Центральной Европой, ситуация не станет лучше.

При идеальных условиях государства ЕС смогут обеспечивать Литве, Латвии и Эстонии необходимое количество энергии, пусть и по более высокой цене. Но в период кризисов, которые в последнее время возникают все чаще, Прибалтика снова окажется в условиях энергодефицита, ведь в странах Западной Европы полно собственных проблем. Например, в Германии крупнейший поставщик энергии Steag GmbH в сентябре остановил работу электростанции Bergkamen-A. Причина проста - закончился уголь.

Прибалтика может взять энергию из Скандинавии, ведь есть энергокабели из Швеции и Финляндии. Но и на этом направлении возможны перебои. Сегодня из-за нехватки воды страдают гидроэлектростанции стран Скандинавии, генерация серьезно снизилась.

В Норвегии производитель аммиачных удобрений Yara International собирается сократить производство на 40% из-за огромных расходов на покупку энергии. В Швеции из-за удорожания электричества прогнозируют инфляцию в 3% уже в ближайшие месяцы. Будут ли эти страны отдавать дефицитную энергию странам Балтии? Вопрос риторический.

Если подобный кризис повторится уже после полного отключения стран Балтии от БРЭЛЛ, Литва, Латвия и Эстония могут остаться вообще без электроэнергии. Ее поставки превратятся для Прибалтики в лотерею, где выигрыш - возможность купить электричество.

Но, как считает директор российского Центра политического анализа Павел Данилин, Брюссель не попытается решить проблему энергодефицита в регионе. "Запад не будет делать ничего, чтобы предотвратить энергетический кризис в Прибалтике. Никаких особых преференций по энергетике, чтобы компенсировать потери, Литве, Латвии и Эстонии можно не ждать. Все, что получат балтийские страны, - заверения в том, что элиту этих государств и дальше будут встречать на Западе с овациями. Между Брюсселем и балтийскими странами есть негласный договор - элиты поддерживают русофобскую повестку, накаляя обстановку, когда это нужно, получая за это привилегии лично для себя. А тот факт, что за время своего членства в ЕС некоторые республики Балтии лишились почти трети своего населения, мало кого волнует", - отметил эксперт в беседе с Baltnews.

Он добавил, что руководство Евросоюза даже не попытается обеспечить энергобезопасность Литвы, Латвии и Эстонии, поскольку оно уверено, что даже в самой тяжелой ситуации прибалты упрямо не обратятся за помощью к России. Чиновники ЕС рассчитывают, что даже экономически невыгодная политика не заставит руководство балтийских стран отказаться от самоубийственного курса.-0-