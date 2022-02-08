Постпред Китая при ООН призвал немедленно отказаться от односторонних санкций

8 февраля, Нью-Йорк /БЕЛТА - Синьхуа/. Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал Совет Безопасности ООН ответственно подходить к вопросу введения санкций, а также серьезно рассмотреть вопрос о совершенствовании механизма разработки и осуществления санкций Совбезом, чтобы уменьшить их негативное воздействие.

Чжан Цзюнь подчеркнул, что при обсуждении вопроса совершенствования санкционного механизма Совета Безопасности ООН необходимо уделить больше внимания односторонним санкциям, которые крайне вредны. Как подчеркнул дипломат, вызывает обеспокоенность, что отдельные страны не только не проявляют сдержанности в отношении односторонних санкций, но и весьма ими злоупотребляют.

Односторонние санкции противоречат основным целям и принципам Устава ООН, не основаны на международном праве и являются проявлением гегемонизма и силовой политики. Китай призывает соответствующие страны немедленно отказаться от односторонних санкций, а международное сообщество - уделить большее внимание серьезным последствиям односторонних санкций и совместно противостоять таким незаконным действиям, подчеркнул дипломат.

Чжан Цзюнь заявил, что санкции не могут быть заменой дипломатическим усилиям. По его словам, следует особо противостоять дипломатическому давлению и принуждению в отношении любой страны под предлогом выполнения резолюций Совбеза ООН в ущерб суверенитету и безопасности других стран.

Дипломат отметил, что негативные гуманитарные последствия санкций за последние 20 с лишним лет невозможно игнорировать. Чжан Цзюнь заявил, что в нынешней тяжелой пандемической ситуации Совбез ООН должен рассмотреть вопрос о приостановке или ослаблении санкций, чтобы помочь смягчить воздействие эпидемии. Кроме того, санкции не должны быть бессрочными, добавил дипломат.

Он также отметил, что отбор экспертов в комитеты СБ по санкциям должен соответствовать самым высоким профессиональным стандартам и отражать плюрализм и справедливое географическое распределение. Основное внимание должно быть уделено увеличению представительства кандидатов из развивающихся стран.-0-