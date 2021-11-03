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03 ноября 2021, 13:57

Потеря транзита, дефицит водителей и забастовки: Прибалтика на пороге транспортного кризиса

Фото из архива
Фото из архива

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвийская железная дорога объявила об очередном массовом сокращении персонала. Серьезные проблемы наметились также у железных дорог Литвы. Параллельно с этими процессами балтийские сестры могут остаться без пассажирских автоперевозок: водителей автобусов в Латвии и Литве не хватает, а те, что есть, угрожают начать забастовку. Прибалтике грозит комплексный транспортный кризис, пишет аналитический портал RuBaltic.Ru.

Латвийская железная дорога уведомила государственную службу занятости о планах уволить 864 человека до конца года. Это уже третье крупное сокращение за последнее время. В августе ЛЖД сократила около 700 работников, а в начале года озвучила планы сократить каждого шестого сотрудника - 1,5 тыс. человек. За последние три года персонал Латвийской железной дороги сократился почти на треть: с 10 до 7 тыс. сотрудников. И это не предел, потому что клиенты-грузоперевозчики все так же уходят, грузооборот ЛЖД продолжает уменьшаться, следовательно, и сокращения на железной дороге продолжатся.

В том же направлении движется ситуация в соседней Литве, которая в начале года уже потеряла белорусский нефтетранзит, а к концу года, как ожидается, потеряет транзит белорусского калия. Грузы из Беларуси составляют около трети грузопотока Литовской железной дороги - их потеря гарантирует ей те же процессы, что уже несколько лет вовсю идут в Латвии.

Собственно, в Литве эти процессы тоже уже запущены. Останавливаются обновление и развитие инфраструктуры. Например, приостановлены на неопределенный срок строительные работы на железнодорожном участке Плунге - Шатейкяй с бюджетом 56,5 млн евро.

Массовые сокращения на Литовской железной дороге - вопрос времени. Равно как распродажа инвентаря, рельсов, шпал и вагонов по образцу латвийских соседей.

Тем временем и в сфере автоперевозок в Латвии и Литве складывается кризисная ситуация.

Для Литвы критическая ситуация в грузовых перевозках - уже практически норма. Национальная ассоциация автоперевозчиков Linava регулярно заявляет, что на рынке сложился дефицит дальнобойщиков, что транспортные фирмы уходят из Литвы в Польшу и другие страны ЕС, где бизнес сразу по нескольким параметрам вести легче.

С прошлого месяца тревожные сигналы начали поступать и из сферы пассажирских автоперевозок в Литве. Профсоюз работников общественного транспорта Вильнюса анонсировал со следующей недели бессрочную забастовку, которая угрожает парализовать жизнь литовской столицы. Причиной называют неудовлетворительные условия труда работников, вызванные все тем же дефицитом водителей. Столичному самоуправлению не хватает около 200 шоферов.

"Водители вынуждены работать шесть дней в неделю, они устали, злы. Либо мы просто объявим забастовку, либо компания остановится сама из-за нехватки сотрудников", - объяснил ситуацию председатель Вильнюсского профсоюза работников общественного транспорта Альгирдас Маркявичюс.

Аналогичная ситуация складывается в Латвии. Водителей не хватает, потому что они не хотят вакцинироваться от коронавируса (для них прививка обязательна), увольняются и переезжают работать в Западную Европу. В результате автобусные рейсы в Латвии по многим маршрутам находятся под угрозой.

Таким образом, Прибалтика стоит на пороге комплексного транспортного кризиса. Он может разом охватить и железнодорожные перевозки, и автомобильные: грузовые и пассажирские. Морские порты уже много лет пребывают в глубоком кризисе. До недавнего времени исключением была литовская Клайпеда, но это время заканчивается. Сфера авиаперевозок тоже находится в непростом положении из-за пандемии, регулярного закрытия границ и всевозможных ограничений самых разных контактов.

Чтобы представить, как будет выглядеть полномасштабный транспортный кризис на практике, можно обратиться к опыту Великобритании. В Соединенном Королевстве этой осенью опустели полки продуктовых магазинов и образовались километровые очереди к супермаркетам, потому что продовольствие оказалось некому развозить. Королевство недосчиталось 100 тыс. водителей.

Британский кризис был вызван системными причинами. Дальнобойщиками в Великобритании последние 15 лет трудились так называемые англотаджики - гастарбайтеры из Восточной Европы: поляки, болгары, те же прибалты. После Brexit и пандемии они начали массово возвращаться на родину, а для коренных англичан или шотландцев "крутить баранку" - слишком нереспектабельная и малооплачиваемая работа.

Транспортный кризис в Прибалтике, если до него дойдет, тоже станет следствием системных причин. Это в первую очередь разрушение отношений с соседями - Россией и Беларусью, которые были главными, а в некоторых секторах и единственными клиентами большой логистической инфраструктуры: морских портов и железных дорог.

Это и неудовлетворительные условия ведения бизнеса и в целом жизни в Прибалтике, из-за которых из балтийских стран эмигрируют и отдельные водители, и целые организации перевозчиков.

"В конечном счете фундаментальной причиной станет та ущербная модель развития, которую Прибалтика выбрала после 1991 года и которая теперь порождает там кризис за кризисом. Ведь этот год в Прибалтике - год кризисов. Санитарно-эпидемиологический, миграционный, энергетический… Теперь вот на подходе транспортный кризис. И здесь тоже надо будет придумывать, почему в нем виновата Россия", - резюмирует RuBaltic.Ru.-0-

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