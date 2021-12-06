Потомство самой древней акулы впервые получили в океанариуме российские биологи

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биологи Приморского океанариума впервые в России получили потомство зебровидной бычьей акулы - самой древней из всех акул, пишет РИА Новости.

Вид появился около 242 млн лет назад и практически не изменился со времен динозавров.

Российские ученые потомства ждали 11 месяцев: яйцо, из которого появился на свет акуленок, акула-мама отложила еще в январе. Этот вид содержат несколько океанариумов в мире, он относится к числу малоизученных.-0-