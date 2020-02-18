Пожар в бакинском торговом центре потушен, пострадали 10 человек

18 февраля, Баку /БЕЛТА - Trend/. Пожар в бакинском торговом центре "Садарак" потушен, сообщает Объединение по управлению медицинских территориальных подразделений Баку.

Пожар вспыхнул сегодня утром. Возгорание произошло под навесом в первой зоне торгового центра. Огонь перекинулся на несколько магазинов. К тушению были привлечены живая сила, техника Службы пожарной охраны МЧС и пять бригад скорой помощи.

Пострадали 10 человек. Один из них с травмой головы доставлен в медицинское учреждение, остальным помощь оказана на месте.-0-