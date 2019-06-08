Пожар в исправительной колонии на Урале потушен

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар на территории исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области потушен. Такая информация размещена на сайте ГУ МЧС России по Свердловской области.
"Открытое горение ликвидировано. Борьбу с огнем вели на земле и с воздуха. Вертолет Ми-8 МЧС России совершил на очаги горения 14 сбросов (70 т воды). Площадь пожара составила 3 тыс. кв.м. Огнем повреждены 5 зданий различного назначения. Тушение осложнялось порывистым ветром, который способствовал быстрому распространению огня по деревянным строениям", - говорится в сообщении.
Пострадавших в результате пожара нет. Борьбу с огнем вели 16 единиц различной спецтехники, более 50 человек. Сейчас спасатели проводят проливку и разбор сгоревших конструкций. Причина пожара устанавливается.-0-
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