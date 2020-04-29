Правила номинации фильмов на "Оскар" изменили из-за пандемии

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская Академия кинематографических искусств и наук из-за пандемии COVID-19 изменила правила отбора фильмов, которые будут претендовать на премию "Оскар" в 2021 году. К участию в 93-й церемонии впервые будут допущены картины, которые показывались только онлайн, а не в кинотеатрах, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Как уточняет пресс-служба академии, до сих пор обязательным условием для участия в конкурсе на премию "Оскар" был показ фильма в одном из коммерческих кинотеатров округа Лос-Анжелес в течение семи дней подряд, как минимум три раза в день. Однако на фоне пандемии с 16 марта все кинотеатры Лос-Анжелеса были закрыты. Именно поэтому организаторы конкурса приняли решение допустить к участию в нем фильмы, которые были предназначены для просмотра в кинотеатрах, но стали доступны на коммерческих стриминговых ресурсах или серверах видео по запросу.

Владельцы картин, претендующих на "Оскар", должны предоставить членам киноакадемии их копии для просмотра на специальном защищенном сайте в течение 60 дней со дня выхода фильмов онлайн. При этом ленты должны соответствовать всем прочим критериям, необходимым для выдвижения на "Оскар". Исключение из правил распространяется только на конкурс 2021 года и будет отменено в тот день, который определит академия, и когда кинотеатры вновь откроются в соответствии с федеральными, государственными и местными предписаниями и критериями.

"Академия убеждена, что не существует лучшего способа пережить волшебство кинофильма, чем увидеть его на экране кинотеатра. Наше убеждение на этот счет остается неизменным и непоколебимым", - говорится в сообщении.

93-я церемония вручения кинопремии "Оскар" должна состояться 28 февраля 2021 года.-0-