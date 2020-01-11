Правительство Франции готово временно отозвать свое предложение о новом пенсионном возрасте

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Франции готово временно исключить из проекта реформы пенсионной системы пункт о повышении с 62 до 64 лет возраста, с которого выплачивается пенсия в полном объеме. Об этом говорится в письме премьер-министра Франции Эдуара Филиппа к синдикатам, сообщает ТАСС.

Этот пункт вызывал наибольшее недовольство профсоюзов, которые с 5 декабря проводят забастовку против пенсионной реформы.

Письмо было обнародовано 11 января, в очередную субботу протеста, которая проходит в крупных городах Франции. В Париже манифестация, начавшись мирно, переросла в столкновения радикально настроенных манифестантов с полицией. Беспорядки были отмечены на улице Домениль, где к колонне мирных протестующих присоединились радикалы из "Черного блока" и начали провоцировать полицию, закидывая ее бутылками и камнями.

В забастовке принимают участие врачи, учителя, адвокаты, пожарные и представители многих других профессий, выступающие против реформы пенсионной системы. Подавляющее большинство участников протеста составляют работники Национального общества железных дорог Франции (SNCF) и Парижского автономного управления транспорта (RATP).

Помимо повышения возраста профсоюзы высказывают недовольство решением властей отменить особые пенсионные тарифы для десятков категорий граждан.-0-