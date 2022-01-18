Правительство Казахстана поможет бизнесу, пострадавшему во время беспорядков

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Казахстана выделит средства бизнесу для возмещения ущерба, полученного во время январских беспорядков. Об этом сегодня заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании правительства при обсуждении плана оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в стране, сообщает ТАСС.

Палатой предпринимателей "Атамекен" сформирован реестр пострадавших от мародерства субъектов бизнеса. По результатам работы правительственной и региональных комиссий по ликвидации последствий беспорядков из республиканского и местных бюджетов будут выделены необходимые финансовые средства для возмещения понесенного ущерба, сообщил премьер-министр. По его словам, для снижения нагрузки на бизнес до 1 февраля 2022 года будут приостановлены налоговые и таможенные проверки органов государственных доходов, а также выставление уведомлений по камеральному контролю.

По данным национальной палаты предпринимателей "Атамекен", общая сумма ущерба для бизнеса составила, по предварительным подсчетам, 93,7 млрд тенге (свыше $215 млн). В девяти регионах страны выявили 1 823 пострадавших субъекта бизнеса, из них 1 573 субъекта - в Алматы.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алматы. После обращения Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах. По данным Генпрокуратуры, в ходе беспорядков пострадали более 4,5 тыс. человек, в морги было доставлено 225 тел погибших.-0-