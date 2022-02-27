Правительство Кубы осудило попытки США расширить НАТО до границ России

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Кубы считают, что желание руководства США расширить НАТО к границам России привело к последствиям непредсказуемого масштаба, которых можно было бы избежать. Соответствующее заявление было распространено 26 февраля, сообщает ТАСС.

"Попытки США продолжить постепенное расширение НАТО к границам Российской Федерации привели к сценарию с последствиями непредсказуемого масштаба, которого можно было бы избежать, - говорится в документе. - Хорошо известны перемещения военного характера, осуществленные США и НАТО в последние месяцы в направлении регионов, прилегающих к Российской Федерации, которым предшествовала поставка современного оружия в Украину, что в совокупности является постепенным военным окружением".

Руководство Кубы считает, что невозможно дать объективную оценку ситуации в Украине без учета справедливых требований России к США и НАТО в области безопасности и их игнорирования Западом. "Было ошибкой десятилетиями игнорировать вполне обоснованные требования Российской Федерации о гарантиях безопасности и полагать, что страна останется беззащитной перед лицом прямой угрозы ее национальной безопасности. Россия имеет право защищаться. Невозможно достичь мира, окружая или загоняя государства в угол", - заявили в правительстве Кубы.

Руководство республики отмечает, что выступает за "конструктивное и реалистичное дипломатическое решение нынешнего кризиса в Европе мирными средствами, гарантирующее безопасность и суверенитет для всех".

"История возложит на правительство США ответственность за последствия наступательной военной доктрины за пределами границ НАТО, которая угрожает международному миру, безопасности и стабильности, - говорится в документе. - Куба отвергает лицемерие и двойные стандарты. Следует помнить, что США и НАТО в 1999 году начали крупную агрессию против Югославии - европейской страны, которую они разрушили ценой большого числа человеческих жизней в угоду своим геополитическим целям, игнорируя Устав ООН".

Руководство острова отмечает, что Вашингтон неоднократно применял силу для смены власти в других странах. "США и некоторые их союзники неоднократно применяли силу. Они вторгались в суверенные государства, чтобы спровоцировать смену режимов и вмешиваться во внутренние дела других государств, которые не преклоняются перед их господством и защищают свою территориальную целостность и независимость, - говорится в заявлении. - Они также несут ответственность за гибель сотен тысяч мирных жителей, которую они называют "сопутствующим ущербом", миллионы перемещенных лиц и огромные разрушения по всей планете в результате их грабительских войн".

Россия в декабре 2021 года направила США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, в число которых вошли требования юридически закрепить отказ альянса от дальнейшего расширения на восток, а также вернуть его военную инфраструктуру к границам 1997 года. В конце января Вашингтон и Брюссель передали Москве свои письменные ответы, из которых следует, что на принципиальные для России уступки Запад не пошел. На минувшей неделе российская сторона опубликовала свою реакцию на американский ответ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как уточнили в военном ведомстве, Вооруженные силы России не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.-0-