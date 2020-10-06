Правительство Кыргызстана призвало сограждан к соблюдению законов страны

6 октября, Бишкек /БЕЛТА - КАБАР/. Члены правительства Кыргызстана выступили с обращением, сообщает пресс-служба кабмина.

В обращении правительство призвало граждан к соблюдению действующего в стране законодательства. "Мы, члены правительства Кыргызской Республики, обращаемся к гражданам Кыргызской Республики с призывом к стабильности и соблюдению действующего в стране законодательства", - говорится в обращении.

Члены правительства также призвали все стороны к соблюдению законности с целью поддержания бесперебойной работы органов государственной власти и органов местного самоуправления для обеспечения жизнедеятельности и безопасности граждан, а также для сохранения экономической стабильности и возможности продолжения всеми хозяйствующими субъектами экономической деятельности.

"Одним из наших приоритетов также является сохранение имиджа страны на международной арене как суверенного, демократичного и правового государства. Мы, ощущая свою ответственность, возложенную на нас народом Кыргызской Республики, продолжаем исполнять возложенные на нас обязанности и работу", - говорится в обращении.

Ранее пресс-секретарь президента Кыргызстана Толгонай Стамалиева сообщила, что глава государства Сооронбай Жээнбеков контролирует ситуацию и выражает уверенность в том, что все политические силы поставят интересы страны выше своих, не допустят раскола в обществе. Все свои усилия президент Кыргызстана направляет на то, чтобы вернуть страну в правовое русло. В первую очередь это касается итогов парламентских выборов, прошедших накануне в стране.

В Кыргызстане 4 октября прошли парламентские выборы. На места в парламент претендовали 16 партий, но 7%-ный барьер преодолели только четыре. В результате в Бишкеке начались акции протеста. Митинг на центральной площади Бишкека, рядом с которой расположено здание парламента и администрации главы государства, начался 5 октября. Участие в нем принимали представители более 10 политических партий. Ближе к вечеру количество участников акции достигло примерно 6 тыс. человек. Правоохранители приступили к разгону демонстрантов, применяя резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали сотрудников милиции камнями, они также сожгли автомобиль патрульной службы и повредили шесть машин скорой помощи. Столкновения продолжались более пяти часов. Митингующих удалось оттеснить с площади, но позже они туда вернулись. Ночью стало известно, что митингующие в Бишкеке захватили здание парламента, где находится и администрация президента. Позже там произошел пожар. Демонстранты также направились к зданию СИЗО Государственного комитета национальной безопасности, где сумели после переговоров освободить бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Протестующим удалось освободить из колонии и бывшего премьер-министра Сапара Исакова.

По последним данным, при столкновениях в Бишкеке пострадали 686 человек, из которых 164 госпитализированы, один скончался.-0-