Правительство США повысит тарифы на некоторые товары из ЕС

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство США заявило, что повысит тарифы на некоторые товары из ЕС, включая комплектующие для самолетов и вина из Франции и Германии, сообщает Reuters.

В Торговом представительстве США (USTR) пока не сообщили, когда новые тарифы вступят в силу, однако пообещали предоставить более подробную информацию в ближайшее время.

Президент Союза винной торговли США Бен Анефф заявил, что введение новых тарифов на винную продукцию из Европы отразится на американских компаниях, уже пострадавших от введения предыдущих тарифов, и призвал избранного президента Джо Байдена в будущем повлиять на ситуацию.

"Эта акция нанесла серьезный удар по американским компаниям. Американские рестораны и малый бизнес пытаются выжить. Это решение только сократит рабочие места", - сказал Бен Анефф.-0-