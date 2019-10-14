Правящая партия побеждает на выборах в Польше после подсчета 99,49% голосов

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14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правящая партия "Право и справедливость" побеждает на парламентских выборах в Польше, она получила 43,76% голосов, сообщает информагентство
По данным Государственной избирательной комиссии Польши, обработано 99,49% бюллетеней.
Второе место занимает Гражданская коалиция, которая получила 27,24% голосов. На третьем месте - коалиция левых сил во главе с Союзом левых демократов с 12,52% голосов.
Председатель Государственной избирательной комиссии Веслав Козелевич сообщил, что еще не подсчитаны данные 140 участковых избирательных комиссий, а также четырех избирательных участков за рубежом.
Парламентские выборы в Польше прошли 13 октября. Явка составила более 61%.-0-