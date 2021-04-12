Правоцентрист Гильермо Лассо побеждает на выборах президента Эквадора

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший банкир Гильермо Лассо, который представляет правоцентристское "Движение КРЕО", во втором туре президентских выборов в Эквадоре получил наибольшее число голосов. Об этом свидетельствуют итоги, обнародованные Национальным избирательным советом южноамериканской страны, сообщает ТАСС.
По предварительным данным, полученным после обработки 98,05% бюллетеней, Гильермо Лассо заручился поддержкой 52,48% избирателей. Его соперник Андрес Араус, который представляет левоцентристскую коалицию "Союз ради надежды", получил голоса 47,52% избирателей и уже признал свое поражение.
К слову, с победой на выборах главы государства Гильермо Лассо уже поздравил президент Эквадора Ленин Морено.
Избранный президент вступит в должность 24 мая. Его мандат рассчитан на четыре года.-0-