Правозащитники сообщили о более 540 погибших в столкновениях в Мьянме с начала февраля

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате столкновений между участниками акций протеста и сотрудниками силовых ведомств в Мьянме с 1 февраля возросло до 543 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию помощи политическим заключенным в Мьянме.

"По состоянию на 1 апреля 543 человека убиты в результате переворота", - говорится в сообщении ассоциации на официальном сайте. По ее данным, 2 741 человек находится под стражей, 38 задержанных приговорены к тюремным срокам. Выданы ордера на арест еще 126 демонстрантов.

В среду специальный посланник генсека ООН по Мьянме Кристин Шранер Бургенер сообщала, что более 520 человек погибли в Мьянме после военного переворота.-0-