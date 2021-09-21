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21 сентября 2021, 12:05

Предприятия Эстонии прогнозируют рост цен на товары и услуги из-за дорогого электричества

Фото из архива
Фото из архива

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На многих эстонских предприятиях счета за электроэнергию выросли более чем в 1,5 раза, увеличенные расходы начнут перекладывать на конечных потребителей продукции, сообщает эстонская национальная общественная телерадиокомпания ERR.

По подсчетам водоканала в Курессааре, к концу года расходы предприятия на электричество вырастут на 125 тыс. евро по сравнению с прошлыми годами. Водоканал заявил, что из-за роста цен на электроэнергию тарифы за водоснабжение могут вырасти на 10-15%. "Сегодня-завтра мы не будем торопиться менять цены. Сначала надо понять новую реальность, где остановятся цены на электричество и на что реально можно рассчитывать. Тогда наступит подходящий момент для калькуляций, что станет с ценами на воду. Но по нынешнему прогнозу эта услуга подорожает на 10-15%", - сказал член правления предприятия Айвар Сырм.

Расходы эстонского мясокомбината Saaremaa Lihatoostus на электричество с начала года выросли на 80 тыс. евро. Пока предприятие не меняло отпускные цены, но при сохранении тенденции оно этого не исключает. "Если сравнить восемь месяцев прошлого года с нынешним, то наши счета за электричество суммарно выросли на 53%. Пока это не дошло до потребителей, потому что мы пытаемся держать свой уровень цен за счет старых запасов. Однако в какой-то момент придется пересмотреть и цены на продукцию, чтобы остаться на плаву", - сообщила член правления Saaremaa Lihatoostus Кайе Рыым-Лаанет.

Многие аналитики считают будущие цены на электроэнергию плохо прогнозируемыми. Если тарифы останутся высокими, то эффект этого ощутят все люди в виде подорожания товаров и услуг.

"Если цены на электричество надолго останутся на высоком уровне, то, разумеется, это повлияет на прибыли предприятий, возможности работодателей платить более высокую зарплату. И однажды какую-то часть выросшей цены электричества переложат и на конечных потребителей. Цены, услуги, товары подорожают. Есть вполне реальный риск резкого скачка инфляции", - сказал исполнительный директор Центрального союза работодателей Арто Аас.-0-

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