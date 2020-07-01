Председательство в Совете ЕС перешло к Германии

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия 1 июля сменила Хорватию на посту председателя Совета ЕС. Одним из приоритетов Берлина станет утверждение масштабной программы помощи странам Евросоюза, пострадавшим от СОVID-19, сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle.

Председательство в Совете ЕС переходит от одной страны к другой раз в полгода. Передача мандата редко привлекает внимание широкой общественности. Однако в этот раз все иначе, поскольку европейские страны оказались в глубочайшем экономическом кризисе из-за пандемии коронавируса.

В совместном заявлении Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии, которые входят в правящую в ФРГ коалицию, говорится, что пандемия COVID-19 ставит Евросоюз перед судьбоносным вызовом. Германия будет "прилагать все силы для того, чтобы сообща и думая о будущем справиться с этой задачей и вновь сделать Европу сильной".

За ближайшие шесть месяцев ФРГ также сделает акцент на вопросах защиты климата, укрепления европейской системы здравоохранения и цифровизации, сообщает ТАСС. Кроме того, Берлин попытается унифицировать политику членов Европейского союза по отношению к крупным геополитическим игрокам - Китаю, России и США.-0-