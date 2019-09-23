Представитель WADA объяснил суть претензий к российским спортивным властям

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию Джонатан Тейлор объяснил суть претензий к российской стороне по итогам исследования двух баз данных Московской антидопинговой лаборатории, оказавшихся в распоряжении WADA, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на британский портал insidethegames.biz.

"Были положительные результаты, которые удалены. Вопрос - почему. Мы дадим России шанс все объяснить", - приводит слова Тейлора британский новостной сайт, по данным которого рассмотрение объяснений российской стороны экспертами WADA пройдет 23 октября. Комитет Тейлора соберется, чтобы решить, рекомендовать ли исполкому WADA объявить о несоответствии РУСАДА. Если исполком согласится, дело будет передано в Спортивный арбитражный суд для вынесения окончательного решения.

Тейлор заявил, что Россию ждут очень серьезные санкции в случае, если будут доказаны факты преднамеренного манипулирования данными московской лаборатории.

Первый вариант базы данных Московской антидопинговой лаборатории оказался у представителей WADA благодаря информатору Григорию Родченкову, второй был передан россиянами в этом году, что было одним из условий восстановления РУСАДА в ее статусе. Именно в этом варианте, по мнению комитета Тейлора, удалена информация о некоторых положительных пробах. На объяснения российской стороне даны 3 недели.-0-