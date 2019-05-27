Предварительные итоги выборов в Европарламент: прежние лидеры теряют большинство

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Христианско-демократическая Европейская народная партия (ЕНП) получила наибольшее количество мандатов на прошедших 23-26 мая выборах в Европарламент (ЕП), сообщается на официальном сайте ЕП.

Согласно предварительным результатам, ЕНП получает 179 мандатов в парламенте нового созыва. Вслед за ней идет "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" (ПАСД) с 150 мандатами. Обе партии, которые являются крупнейшими в Европе, на нынешних выборах смогли сохранить лидирующие позиции. Тем не менее и ЕНП, и ПАСД потеряли значительное количество мест по сравнению с результатами выборов в ЕП в 2014 году. Суммарно обе партии получают всего 320 мандатов из 751 и больше не могут вдвоем сформировать большинство в Европарламенте. Как пишет Deutsche Welle, им понадобится поддержка либералов или "зеленых". Лидер ЕНП Манфред Вебер в этой связи уже обратился к последним: "Зеленые" - тоже победители этого вечера, поэтому они наши возможные партнеры. Надо вместе сесть и разработать проект на ближайшие пять лет".

Третье место занял "Альянс либералов и демократов в поддержку Европы" в союзе с движением президента Франции Эммануэля Макрона. Вместе они получили 107 мандатов.

По сравнению с прошлыми выборами улучшила свои позиции партия "Зеленые/Европейский свободный альянс", которая получила 70 мандатов. За ней с 58 местами идет фракция умеренных консерваторов - "Европейские консерваторы и реформисты".

Как показали результаты выборов, в большинстве стран Евросоюза продолжается рост популярности евроскептиков и националистов, пишет ТАСС. "Европейский альянс народов и наций", большинство членов которого представляют французскую партию "Национальное объединение" Марин Ле Пен, а также партия "Европа за свободу и демократию" получили вместе 111 мандатов. В Европарламенте прошлого созыва они имели 78 мандатов.

Одним из сюрпризов нынешних выборов в Европарламент стала высокая явка избирателей - 51%. На протяжении последних десятилетий явка неуклонно падала и достигла минимума (42,6%) в 2014 году.-0-