Прекратилась прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал - Европа

Фото gascade.de
30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал - Европа прекратилась утром 30 октября. Об этом свидетельствуют данные европейского газотранспортного оператора Gascade, сообщает ТАСС.
В небольших объемах даже начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении. К настоящему моменту реверс достиг практически 168 тыс. куб.м в час.
Транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит по территории четырех стран - России, Беларуси, Польши и Германии. Его проектная мощность - 32,9 млрд куб.м газа в год.-0-