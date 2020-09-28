Премию "Ника" вручат весной 2021 года

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы премии "Ника" из-за пандемии решили перенести церемонию награждения на весну 2021 года. На торжественном вручении наград планируется отметить лауреатов за 2019 и 2020 годы, сообщает 28 сентября ТАСС.

В конце марта 2020 года планировалось вручить "Нику" за 2019 год, но из-за пандемии перенесли церемонию на 24 октября. Но заболеваемость коронавирусом не снижается, поэтому церемония награждения перенесена на апрель 2021 года, когда премии вручат за два года - за 2019-й и 2020-й.-0-