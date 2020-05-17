Премьер-министр Биньямин Нетаньяху представил парламенту 35-е правительство Израиля

17 мая, Тель-Авив /БЕЛТА - ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил сегодня в Кнессете (парламенте Израиля) 35-е правительство страны, которое сформировал по итогам выборов 2 марта, создав коалицию с лидером партии "Кахоль-Лаван" и бывшим главой Генштаба Бени Ганцем. Транслирует заседание, где должен быть приведен к присяге новый Кабмин, парламентский канал израильского телевидения.

"Народ хотел единства, и он его получил. Я представляю 35-й кабинет министров Израиля. Премьером станет Биньямин Нетаньяху. Бени Ганц будет премьер-министром после ротации и министром обороны", - сказал Биньямин Нетаньяху. "Прошу Кнессет утвердить состав кабинета", - добавил он.

"С этой трибуны я приветствую успех в создании правительства единства", - сказал Биньямин Нетаньяху, пригласив другие политические силы присоединиться к Кабмину. "Граждане Израиля, я продолжу работать ради вас и Израиля 24 часа в сутки. Благодарю за доверие, которое позволило мне сформировать мой уже пятый кабинет министров", - обратился он к избирателям.

Биньямин Нетаньяху впервые возглавлял правительство с 1996-го по 1999 год, а второй раз сформировал Кабмин в 2009-м. С тех пор он бессменно находится у власти в стране и на этот раз приводит к присяге четвертое правительство подряд и пятое за свою карьеру.

7 мая Кнессет утвердил коалиционное соглашение между партиями "Ликуд" и "Кахоль-Лаван", которое их лидеры Биньямин Нетаньяху и Бени Ганц подписали 20 апреля. В соответствии с этим документом первые 18 месяцев на посту главы кабинета будет Биньямин Нетаньяху, а Бени Ганц займет должности его заместителя и министра обороны. После этого на полтора года премьерство перейдет к Бени Ганцу, Биньямин Нетаньяху станет его заместителем, портфель руководителя военного ведомства достанется "Ликуд". В соглашении оговаривается, что оба политика принесут присягу премьера одновременно и получат право вето по особо важным вопросам.

Такая модель правительства применяется впервые в политической истории Израиля. Она была выработана партиями "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" специально для преодоления политического кризиса, в результате которого из-за неспособности лидеров сформировать устойчивую правительственную коалицию в Израиле после выборов 9 апреля 2019 года были проведены 17 сентября первые за время существования страны повторные выборы. Но и новое всенародное голосование не изменило расстановку сил в парламенте, в результате чего на 2 марта 2020 года были назначены уже вторые перевыборы.

В соответствии с договоренностью между Биньямином Нетаньяху и Бени Ганцем, правительство будет состоять из двух равных блоков: "Ликуд" со сторонниками и "Кахоль-Лаван" с поддерживающими ее партиями. "Ликуд" получает, среди прочих, министерства внутренней безопасности, здравоохранения, разведки, энергетики, финансов и экологии. "Кахоль-Лаван" назначает министров обороны, науки и космоса, экономики, юстиции, репатриации и интеграции, сельского хозяйства, культуры и спорта, туризма. Министерство иностранных дел на первые 18 месяцев, пока премьером будет Биньямин Нетаньяху, отойдет лагерю "Кахоль-Лаван". Затем, во время премьерства Бени Ганца, главой дипведомства станет представитель "Ликуд".-0-