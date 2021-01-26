Премьер-министр Италии подал в отставку

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку, сообщает итальянский телеканал Rai News 24.

Сегодня утром Джузеппе Конте объявил Совету министров о решении покинуть свой пост. Затем он встретился с президентом страны Серджо Маттареллой. В ближайшее время ожидается видеообращение Джузеппе Конте к итальянцам, в котором он объяснит свое решение.

Ранее правящая коалиция в составе "Движения "5 звезд" и Демократической партии утратила абсолютное большинство в Сенате. Это произошло из-за выхода из коалиции партии "Живая Италия" экс-премьера Маттео Ренци. Партия Ренци не согласна с действиями правительства по преодолению кризиса, вызванного пандемией и экономической рецессией.

Пандемия коронавируса спровоцировала в Италии наихудшую рецессию со времен Второй мировой войны. Правительство работает над планом по распределению полученных из фонда ЕС 200 млрд евро, чтобы помочь восстановлению экономики, сообщает Reuters. Маттео Ренци обвинил Джузеппе Конте в отсутствии стратегического видения, заявив, что он рискует растратить финансовую помощь ЕС на точечные выплаты, а не на долгосрочные инвестиции.-0-