Премьер-министр Польши не исключает третью волну COVID-19 в стране

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не исключает третью волну COVID-19 в стране. Об этом он заявил во время своего выступления в Сейме, сообщает Польское агентство печати.

"Мы имеем дело со второй волной коронавируса. И нужно также сказать, что нам угрожает третья волна, потому что мы зависим от того, будет ли изобретена вакцина или лекарство от COVID-19", - сказал премьер-министр.

Он отметил, что экономический кризис, вызванный пандемией, стал беспрецедентным событием, против которого не было готовых методов действий. "Наша стратегия - это, прежде всего, построение социальной и экономической жизни таким образом, чтобы мы могли учиться, работать, жить, не закрывая экономику, и в то же время разорвать эту цепочку передачи COVID-19", - добавил Матеуш Моравецкий.

В Польше который день регистрируется рекордное число случаев заражения коронавирусом. Так, за минувшие сутки подтверждено 10 040 новых случаев заражения, 130 человек умерли. В общей сложности с начала пандемии в Польше подтверждено более 200 тыс. случаев заболевания COVID-19.-0-