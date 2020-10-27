Премьер Польши назвал протесты в стране актом агрессии и варварства

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал продолжающиеся в стране протесты против запрета на аборты актом агрессии и варварства и призвал воздержаться от подобных действий, сообщает "Польское радио".

"Каждый, для кого благо Республики Польша является ценностью, должен сегодня постараться успокоить ситуацию, - заявил на пресс-конференции премьер-министр. - То, что происходит в публичном пространстве, - эти акты агрессии, варварства, вандализма - абсолютно недопустимо".

Матеуш Моравецкий призвал поляков воздержаться от любых актов агрессии, потому что это вызовет эскалацию, которая "может привести к чему-то очень плохому в нашем обществе".

Глава правительства также отметил, что протесты должны быть ограничены в связи с эпидемиологической ситуацией, поскольку в стране может произойти неконтролируемый рост инфекций. "Этот риск также представляет опасность для рабочих мест, для жизней многих миллионов поляков", - сказал Матеуш Моравецкий.

Премьер также призвал СМИ не разжигать спор по поводу решения Конституционного суда об отмене абортов.

В Польше с прошлой недели не утихают протесты против ужесточения законодательства в отношении абортов. 22 октября Конституционный суд страны признал антиконституционным закон, разрешающий проведение аборта в случае серьезной и необратимой инвалидности плода или его неизлечимого заболевания. Вердикт суда был встречен протестами - в тот же день в Варшаве на улицы вышли около тысячи человек. 26 октября акции охватили, по словам организаторов, около 150 польских городов. Произошли столкновения участников акций с полицией, был применен слезоточивый газ.-0-