Препарат от COVID-19 на базе плазмы крови успешно прошел клинические испытания

30 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Препарат "Ковид-глобулин" от коронавируса на базе плазмы крови переболевших людей успешно прошел клинические испытания и получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава РФ, сообщает ТАСС.

"Разработка холдинга "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" в ходе клинических испытаний подтвердила эффективность, безопасность и способность нейтрализовывать коронавирус. По итогам исследований препарат "Ковид-глобулин" получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава России", - отмечается в сообщении госкорпорации "Ростех".

"Ковид-глобулин" создан на основе плазмы крови людей, перенесших COVID-19, и содержит антитела к коронавирусу. Введение препарата помогает организму не допустить перехода заболевания в более тяжелую форму и побороть инфекцию, пояснили в госкорпорации.

По данным "Ростеха", по результатам двойного слепого плацебо-контролируемого сравнительного исследования у 7 из 10 пациентов, получавших "Ковид-глобулин" в составе комплексной терапии, снижался риск перехода заболевания в более тяжелую форму. При этом наиболее эффективен препарат при использовании на ранних стадиях заболевания. В 70% случаев терапия предотвращала развитие таких осложнений, возникающих на фоне коронавирусной инфекции, как появление цитокинового шторма, почечной недостаточности, тромбоэмболических осложнений, развития острого респираторного дистресс-синдрома, увеличения степени поражения легких и ухудшения клинической симптоматики.

"Первый в мире препарат специфического антиковидного иммуноглобулина успешно прошел две заключительные фазы клинических исследований, доказав свою безопасность и эффективность. Разработка "Нацимбио" значительно расширяет возможности российских медиков в борьбе с COVID-19. Теперь в их арсенале есть обе возможные формы иммунизации от коронавируса: активная - вакцина, и пассивная - иммуноглобулин", - прокомментировал генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.-0-