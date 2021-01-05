Президент Армении Армен Саркисян заразился коронавирусом

5 января, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Президент Армении Армен Саркисян, встретивший Новый год с семьей в Лондоне, заразился коронавирусной инфекцией.

"Президент Республики Армения Армен Саркисян встретил Новый год в Лондоне с детьми и внуками. 3 января в Лондоне президенту была сделана успешная операция на ноге. Однако у него проявились симптомы нового типа коронавируса. Пройденный им тест показал положительный результат", - сообщили в аппарате президента Армении.

Армен Саркисян находится на самоизоляции и продолжит работать удаленно.-0-