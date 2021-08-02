Президент Армении назначил Никола Пашиняна премьер-министром

Никол Пашинян. Фото ТАСС
2 августа, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Президент Армении Армен Саркисян назначил Никола Пашиняна премьер-министром. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Армении.
"На основании статьи 149 части 1 Конституции Армении назначить премьер-министром Никола Пашиняна", - говорится в постановлении.
Кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра выдвинула фракция "Гражданский договор", имеющая в Национальном собрании преобладающее большинство.
Никол Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра 25 апреля 2021 года, начав процесс досрочных парламентских выборов в Армении. После отставки исполнял обязанности премьер-министра страны.-0-