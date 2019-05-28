Президент Австрии отправил в отставку правительство во главе с Курцем

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен освободил от должности канцлера Себастьяна Курца и министров возглавляемого им правительства и назначил временно исполняющего обязанности канцлера. Им стал министр финансов и вице-канцлер Хартвиг Легер, сообщает Euronews .

Предполагается, что Хартвиг Легер будет руководить временным кабинетом на протяжении ближайших нескольких дней. В течение недели президент определится с кандидатурой временного канцлера, который возглавит переходное правительство до досрочных выборов.

Накануне нижняя палата парламента Австрии - Национальный совет - вынесла вотум недоверия правительству федерального канцлера Себастьяна Курца. В результате 32-летнему политику пришлось уйти в отставку вместе с кабинетом министров.

Вопрос о вотуме недоверия был поднят на фоне скандала, разразившегося после публикации немецкими СМИ видеозаписи с участием вице-канцлера Австрии и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе, на которой идет речь о возможных тайных финансовых сделках в обход австрийской счетной палаты перед парламентскими выборами в 2017 году. Политик был вынужден уйти в отставку, после чего канцлер Себастьян Курц объявил о разрыве коалиции Австрийской народной партии, которую он возглавляет, с АПС. Также было принято решение о проведении досрочных выборов в парламент Австрии в сентябре 2019 года. В результате члены партии Хайнца-Кристиана Штрахе перешли в оппозицию и поддержали вотум недоверия канцлеру.-0-