Президент Боливии Моралес увеличивает отрыв от основного конкурента на выборах

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Боливии Эво Моралес лидирует на выборах главы государства с отрывом на 10%, что может позволить ему победить без проведения второго тура. Об этом свидетельствуют данные, которые обнародовал Высший избирательный суд республики после предварительного быстрого подсчета 95,42% голосов, сообщает ТАСС.

Согласно этим данным, за Моралеса проголосовали 46,86% избирателей. Его основного соперника - экс-президента Карлоса Месу - поддержали 36,73%. Третье место занимает кандидат от Христианско-демократической партии Чи Юн Чунг с 8,79% голосов.

Согласно действующим в Боливии законам, для победы в первом туре кандидату, заручившемуся наибольшей поддержкой населения, необходимо набрать более 50% голосов или 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10%. Если никто из претендентов на высший пост не добьется этого результата, второй тур голосования пройдет 15 декабря.

Голосование на президентских и парламентских выборах прошло в Боливии 20 октября, первые предварительные результаты были опубликованы спустя почти четыре часа после закрытия участков. После их оглашения Меса заявил, что итоги прошедшего голосования должны позволить ему выйти во второй тур. Моралес в свою очередь сказал, что не подсчитанные на тот момент голоса жителей сельских районов гарантируют ему победу уже в первом туре.-0-