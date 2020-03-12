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12 марта 2020, 23:43

Президент Бразилии сдал анализы на коронавирус

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12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Бразилии Жаир Болсонару и сопровождавшие его в поездке в США члены делегации 12 марта сдали анализы на коронавирус, после того как у одного из чиновников его администрации подтвердилось инфицирование. Об этом сообщил портал G1.

По информации портала, кроме главы государства, которому 21 марта исполняется 65 лет, на коронавирус проверяют его 37-летнюю супругу Мишель и одного из сыновей - федерального депутата Эдуарду Болсонару. Анализы также сдали министры обороны и госбезопасности . Главу МИД, который еще не вернулся из США, тоже проверят на коронавирус и отправят на 14-дневный карантин, уточняет портал.

Накануне стало известно, что у главы пресс-службы Болсонару Фабио Вайнгартена, который входил в состав делегации, выявлены симптомы респираторного заболевания, которое, как позже выяснилось, было вызвано коронавирусом. Сообщалось также, что в поездке он находился рядом с президентом и контактировал с ним.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля. По данным Минздрава страны, к настоящему моменту число инфицированных превысило 70 в восьми штатах и столичном Федеральном округе, пятеро из заболевших находятся в медицинских учреждениях, остальные - на карантине дома.-0-

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