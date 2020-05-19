Президент Эквадора заявил о потере почти 50% доходов бюджета из-за коронавируса

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюджет Эквадора потерял почти 50% доходов из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил президент страны Ленин Морено, сообщает ТАСС.

"Эквадор недополучит $8 млрд в результате потерь, вызванных чрезвычайной ситуацией. Еще $4 млрд составит общий дефицит бюджета. Это около 50% доходов страны", - сказал Ленин Морено.

По его словам, страна никогда не сталкивалась с такими человеческими и экономическими потерями. Также он отметил, что, несмотря на усилия правительства по поддержке частного сектора в условиях эпидемии, многие, тем не менее, были вынуждены закрыться. В результате этого источников дохода лишились 150 тыс. эквадорцев.

Власти Эквадора подтвердили первый случай заражения коронавирусом 29 февраля. На сегодня в южноамериканской республике зарегистрировано свыше 33 тыс. случаев инфицирования, около 2,8 тыс. человек умерли.

Ленин Морено 5 мая продлил режим чрезвычайного положения, введенный в стране 16 марта, еще на 30 дней. При этом некоторые меры были ослаблены. Так, в регионах, где позволяет эпидемиологическая обстановка, частично возобновилась работа коммерческих учреждений и общественного транспорта. В то же время по-прежнему запрещены общественные мероприятия, не работают школы, ограничено междугороднее сообщение.-0-