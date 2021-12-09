Президент Франции выступил против дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эмманюэль Макрон назвал малоэффективной инициативу США и ряда других стран по дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Пекине и призвал не политизировать олимпийское движение. Французский лидер заявил об этом сегодня во время презентации приоритетов Франции на период ее полугодового председательства в Совете ЕС, сообщает ТАСС.

"Думаю, не нужно политизировать эту тему, особенно принимать небольшие и символические меры", - сказал Эмманюэль Макрон.

Он отметил, что бойкот прежде всего ассоциируется с отсутствием спортсменов на Играх, приведя в пример ситуацию с Олимпийскими играми в Москве в 1980 году. "Вместо небольших мер нужно заниматься полезной деятельностью", - сказал президент.

"Я выступаю за то, чтобы работать с Международным олимпийским комитетом над обеспечением выполнения положений хартии защиты атлетов, учитывая события последних недель. Нужно помочь МОК делать свою работу в Китае, чтобы все спортсмены были защищены и правила олимпийского движения уважались во всем мире", - подчеркнул Эмманюэль Макрон.

Французский лидер добавил, что в ближайшие недели Франция в тесном контакте с европейскими партнерами и МОК будет оценивать ситуацию вокруг пекинской Олимпиады. "Решение, в зависимости от реакций, будет озвучено в ближайшие недели", - уточнил он.

"Давайте не будем политизировать олимпийское движение и будем, прежде всего, добиваться того, чтобы спортсмены по всему миру были защищены и обладали независимостью", - заключил Эмманюэль Макрон.-0-