Президент Ирана заявил о начале четвертой волны коронавируса в стране

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четвертая волна распространения коронавируса началась в двух провинциях Ирана. Заявление президента исламской республики Хасана Роухани цитирует ТАСС.

"К сожалению, в двух провинциях началась четвертая волна, а в ряде других провинций она может начаться, если мы не будем соблюдать (медицинские протоколы)", - приводит слова Роухани его пресс-служба. Он не уточнил, о каких провинциях идет речь.

В последние дни в Иране наблюдается рост числа заражений коронавирусом. 1 апреля в стране впервые с начала декабря было выявлено более 11 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки. Согласно официальной статистике, по состоянию на 2 апреля общее число инфицированных в Иране достигло 1 908 974, а количество летальных исходов - 62 876. Всего в республике выздоровели 1 633 949 человек.

В Иране 9 февраля началась бесплатная добровольная вакцинация населения от коронавируса с использованием российского препарата "Спутник V". Кроме того, 28 февраля в страну прибыл самолет с первой партией вакцины от коронавируса китайской компании Sinopharm, а 11 марта в Иран доставлено 150 тыс. доз вакцины индийской компании Bharat Biotech. Использование вакцины иранского производства планируется начать в апреле.-0-