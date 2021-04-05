Президент Израиля 6 апреля назовет кандидата в премьеры по итогам выборов

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Израиля Реувен Ривлин огласит 6 апреля имя депутата Кнессета 24-го созыва, которому он поручит сформировать правительство еврейского государства по итогам состоявшихся 23 марта досрочных парламентских выборов. Об этом сообщает ТАСС.

"Президент Ривлин провел в понедельник, 5 апреля, раунд консультаций с представителями всех партий, избранных в Кнессет 24-го созыва. Президент огласит свое решение относительно кандидата, которому он доверит формирование правительства, во вторник, 6 апреля", - говорится в сообщении.

По закону Ривлин должен выбрать парламентария, на которого будет возложена задача по формированию нового правительства Израиля, до 7 апреля включительно.-0-