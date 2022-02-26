Президент Кыргызстана поддержал решительные действия России по защите населения Донбасса

Садыр Жапаров. Фото ТАСС
26 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин и Президент Кыргызстана Садыр Жапаров по телефону обсудили развитие ситуации в связи с проведением Россией специальной военной операции в Украине, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Кремля.
"Садыр Жапаров, отметив ответственность Киева за срыв минских договоренностей, выразил поддержку решительных действий российской стороной по защите мирного населения Донбасса. Владимир Путин поблагодарил Президента Кыргызстана за принципиальную солидарную позицию", - отметили в пресс-службе.
"Подтвержден взаимный настрой на всестороннее укрепление российско-кыргызских отношений стратегического партнерства и союзничества", - добавили в Кремле.-0-