Президент медицинского совета Польши: закон о найме иностранных врачей несет угрозу для пациентов

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закон о найме врачей из-за пределов ЕС представляет опасность для пациентов, потому что он позволит людям с непроверенной квалификацией заниматься медицинскими профессиями. Об этом заявил президент Высшего медицинского совета (NRL) Польши профессор Анджей Матыя в открытом письме, опубликованном 30 ноября, сообщает польская информационная служба RMF24.

Речь идет о поправке в закон, согласно которой медсестры, акушерки, фельдшеры и врачи из стран, не входящих в ЕС, смогут работать в Польше на упрощенных условиях. Такая мера аргументировалась необходимостью усилить медицинский персонал в связи с эпидемией.

Председатель Высшего медицинского совета в открытом письме к общественности и медицинским работникам выступил против поправки, назвав ее экспериментом, на который не должны соглашаться ни медицинское сообщество, ни граждане.

"Как оправдать чрезмерное облегчение доступа к профессии врача для иностранцев, когда за многие месяцы эпидемии не было сделано ничего, чтобы реально поддержать польских врачей и высвободить резервы в системе здравоохранения Польши?" - задается вопросом Анджей Матыя.

Он указал, среди прочего, что польские врачи не были освобождены от многочисленных бюрократических обязательств во время эпидемии, что нет долгосрочного регулирования повышения заработной платы в сфере здравоохранения, а воеводства направляют врачей в другие медицинские учреждения вместо выбранного места специализации, не согласовывая направления с самими врачами.

"В результате многие хорошо образованные польские врачи заявляют о своем желании поехать работать в страны ЕС. Не должны ли мы приложить усилия, чтобы побудить их остаться, вместо того, чтобы создавать законы, которые вызовут приток людей из-за границы, чья квалификация не будет должным образом проверена в Польше, даже с точки зрения минимальных стандартов образования в ЕС?" - спрашивает президент NRL.

Он подчеркнул, что решение позволить людям заниматься медицинской профессией без фактической проверки их компетентности и знания польского языка несет риски, недопустимые даже в период эпидемии.-0-