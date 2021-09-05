Президент МПК Эндрю Парсонс объявил Паралимпийские игры в Токио закрытыми

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс объявил Паралимпийские игры в Токио закрытыми. Церемония закрытия XVI летних Паралимпийских игр прошла на Национальном стадионе в Токио без зрителей, сообщает ТАСС.

"Не могу поверить, что наш праздник подходит к концу, спасибо, Токио! Вместе вопреки предсказаниям мы сделали это: Паралимпийские игры в Токио не только вошли в историю, они были фантастическими. В течение 18 последних дней спортсмены дарили уверенность, счастье и надежду, устанавливали рекорды, раскрывали душу, согревали сердца, и, что важно, спортсмены меняли жизнь. Народ Японии, вы сделали это возможным", - сказал Эндрю Парсонс.

"В процессе восстановления от пандемии нельзя оставить позади 15% населения планеты - мы должны смотреть дальше, должны учитывать интересы не только атлетов, но и 1 млрд 200 млн человек с ограниченными возможностями. Мы хотим продолжить дело Гуттмана (основателя паралимпийского движения Людвига Гуттмана. - Прим. ТАСС) и создать мировое общественное движение, которое будет выступать за наглядность, доступность и равные возможности. Как один спортсмен заметил, люди с ограниченными возможностями не должны совершать исключительные поступки, чтобы быть признанными. Настало время объявить летние Паралимпийские игры в Токио закрытыми, призываю паралимпийских атлетов со всего мира встретиться снова в Париже через три года, где вы опять будете вдохновлять и восхищать мир", - заключил он.

Всего на Паралимпиаде в Токио было разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Победу в общем медальном зачете одержала команда Китая, которая завоевала 96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовую награду. Второй стала сборная Великобритании (41-38-45), третьей - США (37-36-31).

Паралимпийские игры проходили с 24 августа по 5 сентября. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на 2021 год. Организаторы решили проводить Игры без зрителей по причине эпидситуации. Япония в третий раз приняла Паралимпиаду. До этого страна была хозяйкой зимних Игр (Нагано-1998), а также летней Паралимпиады 1964 года в Токио.-0-