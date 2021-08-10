Президент Сирии утвердил новый кабинет министров

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Сирии Башар Асад утвердил состав нового правительства арабской республики. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

Президент Башар Асад подписал указ № 208 о формировании нового кабинета министров под руководством Хусейна Арнуса. В соответствии с указом генерал Мухаммед Халед Рахмон возглавит Министерство внутренних дел, Али Абдалла Айюб сохранит за собой должности заместителя премьер-министра и министра обороны. Фейсал Микдад продолжит возглавлять Министерство иностранных дел и по делам имигрантов, а Кенан Яги - Министерство финансов.

26 мая 2021 года действующий президент Сирии Башар Асад одержал победу на президентских выборах. Согласно результатам голосования, он получил абсолютное большинство голосов - 95,1%. 17 июля он принес присягу верности в качестве главы государства на четвертый семилетний срок.-0-