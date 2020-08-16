Президент США рассказал о возможных кадровых перестановках в случае его переизбрания

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Бедминстере в штате Нью-Джерси рассказал о возможных кадровых перестановках в случае его переизбрания. Об этом сообщает ТАСС.

"В целом, как это бывает во многих случаях, если мы победим, президент отправляет в отставку всех, а потом заново набирает, кого он хочет. Такое случалось раньше. Я думаю, что это имеет смысл. У меня очень хороший кабинет с небольшим количеством исключений. Я не могу сказать, что я в восторге от всех", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможных кадровых перестановках в администрации в случае его переизбрания. При этом Трамп не уточнил, кем из министров он недоволен.

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