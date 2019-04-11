Президент Судана ушел в отставку - источники

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Судана Омар Хасан Ахмед аль-Башир ушел в отставку со своего поста, управление страной возьмет на себя военный совет, сообщает Euronews со ссылкой на правительственные источники.

По неподтвержденной официально информации, группа военных совершила переворот, отстранив президента Омара аль-Башира от власти. По данным Reuters , армия и службы безопасности разместили войска вокруг Министерства обороны и на главных дорогах и мостах в столице страны Хартуме. О местонахождении самого Омара аль-Башира пока точных сведений нет.

Государственное телевидение Судана сегодня сообщило, что вооруженные силы страны вскоре сделают важное объявление. Предположительно, речь пойдет о смене власти. Консультации военных затягиваются из-за неопределенности в том, кто возглавит переходный совет в стране, который, как предполагается, будет действовать в течение года, сообщает ТАСС.-0-