Президент Венесуэлы объявил чрезвычайное положение из-за наводнений в стране





"Я хочу подписать указ о чрезвычайном положении сроком на 90 дней в связи с дождями, которые привели к стихийным бедствиям в штатах Апуре, Боливар, Яракуй, Сулия и Мерида", - сказал Николас Мадуро во время совещания, которое транслировалось в Twitter.





По его словам, эта мера позволит выделить необходимые средства на борьбу с последствиями разгула стихии.





Как сообщил во время совещания депутат Джейсон Гусман, который находится в наиболее пострадавшем от ливней штате Мерида, число жертв наводнений возросло до 20 человек. Ранее губернатор региона Рамон Гевара сообщал о 17 погибших. В результате наводнения были уничтожены десятки зданий, более 1200 домов были серьезно повреждены, в регионе наблюдаются проблемы с электроснабжением и мобильной связью.-0-

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о чрезвычайном положении из-за вызванных проливными дождями наводнений на западе и юге страны, сообщает ТАСС.