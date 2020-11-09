При атаке боевиков на наблюдательный пункт армии Ирака погибли 11 человек

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 11 человек погибли и восемь получили ранения в результате нападения боевиков на наблюдательный пункт армии Ирака, расположенный к западу от Багдада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иракский телеканал As Sumaria, передает БЕЛТА.

Отмечается, что нападение произошло поздно вечером в воскресенье. Боевики при атаке использовали гранаты и автоматическое оружие. В результате обстрела погибли пятеро военных, а также шестеро мирных жителей.

Медики сообщили о восьми раненых. Пострадавших доставили в больницу в Багдаде.-0-