При нападении на храм сикхов в Кабуле погибли 25 человек

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Боевики и террористы-смертники совершили нападение на религиозный комплекс сикхов в столице Афганистана Кабуле утром 25 марта. В результате погибли 25 человек и восемь получили ранения, сообщает Reuters .

По информации Министерства внутренних дел Афганистана, в результате спецоперации, развернутой силами безопасности страны, все нападавшие были ликвидированы. Их количество не уточняется.

В комплексе в момент атаки находились от 150 до 200 членов религиозной общины, в том числе женщины и дети.

Представители талибов в Twitter заявили о непричастности к этому нападению. Позже ответственность за атаку взяли на себя члены террористической группировки "Исламское государство".

Атака произошла на следующий день после того, как США заявили, что сократят помощь афганскому правительству на $1 млрд из-за того, что президент Афганистана Ашраф Гани и премьер-министр Абдулла Абдулла не смогли договориться об инклюзивном правительстве. По словам госсекретаря США Майка Помпео, "эта неудача руководства представляет собой прямую угрозу национальным интересам США", поэтому Вашингтон инициирует пересмотр сотрудничества с Кабулом, сообщает РБК.

Сикхская община Афганистана насчитывает менее 300 семей. По данным представителя общины и депутата афганского парламента Анаркали Хонарьяр, в стране проживают на данный момент около 1 тыс. сикхов. Многие представители этой этноконфессиональной группы покинули Афганистан в 2018 году после совершенного "Исламским государством" теракта в провинции Нангархар, в результате которого погибли не менее 19 человек.-0-