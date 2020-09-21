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21 сентября 2020, 08:43

При наводнениях на юге Франции два человека пропали без вести

Фото из Twitter
Фото из Twitter

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере два человека числятся пропавшими без вести на юге Франции после мощных ливней и вызванных ими наводнений. Стихия обрушилась на департамент Гар 19 сентября. Национальная метеорологическая служба объявила наивысший (красный) уровень опасности, сообщает Euronews.

Уточняется, что 64-летняя медсестра пропала около реки Эро, когда ехала на вызов. Вторая жертва непогоды - мужчина, который занимался трейлраннингом (бегом по пересеченной местности. - Прим. БЕЛТА) в местных горах. По данным синоптиков, в некоторых районах департамента Гар за 12 часов выпала 4-месячная норма осадков. Уровень местной реки Гардон поднялся до отметки в 7,5 м.

"Вчера я не осознавала, что произошло, - рассказала Лоранс Гийо, владелица закусочной. - Но сегодня, когда я все это увидела... Спасибо соседям, клиентам и другим коммерсантам, которые проявили солидарность. Мы только-только оправились от эпидемии, а теперь вообще непонятно, как переживем зиму, такое впечатление, что мы все потеряли..."

Серьезный ущерб в результате наводнений нанесен коммунам Андуз, Сен-Жан-дю-Гар, Вальрог. Сотни местных жителей были эвакуированы из затопленных районов в безопасные места. 650 мобилизованных спасателей выезжали по вызову 45 раз.

20 сентября вода начала отступать, но спасатели рекомендуют местным жителям при перемещении избегать мостов и низин, не спускаться в подвалы. Пострадавшие районы посетили министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен и министр экологических преобразований страны Барбара Помпили. Они пообещали, что пострадавшие населенные пункты будут объявлены зоной стихийного бедствия.-0-

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