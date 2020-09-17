При пожаре в частной наркологической клинике в Красноярске погибли 4 человека

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека погибли и двое пострадали при пожаре в частной наркологической клинике в Красноярске (Россия). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю РФ.

Информация о пожаре в клинике "Чистый город", расположенной на проспекте Мира, поступила в 03.46 по местному времени. Произошло возгорание в кабинете на первом этаже на площади 10 кв.м, пламя потушили.

Из здания спасены 16 человек.

На место направили автобус для обогрева эвакуированных людей.

Причина инцидента выясняется.-0-