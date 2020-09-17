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17 сентября 2020, 08:34

При пожаре в частной наркологической клинике в Красноярске погибли 4 человека

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Красноярскому краю
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Красноярскому краю

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека погибли и двое пострадали при пожаре в частной наркологической клинике в Красноярске (Россия). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю РФ.

Информация о пожаре в клинике "Чистый город", расположенной на проспекте Мира, поступила в 03.46 по местному времени. Произошло возгорание в кабинете на первом этаже на площади 10 кв.м, пламя потушили.

Из здания спасены 16 человек.

На место направили автобус для обогрева эвакуированных людей.

Причина инцидента выясняется.-0-

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