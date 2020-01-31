При сходе лавины на горнолыжном курорте во Франции погибли 2 туриста

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли в результате схода лавины на востоке Франции, сообщает ТАСС со ссылкой на префектуру департамента Савойя. Инцидент произошел недалеко от горнолыжной станции Ла Тусюир.

Лавина сошла на несколько сотен метров с высоты в 2 км в горном массиве Комборсьер. Группа горнолыжников была снесена снежной массой вне проложенных трасс.

В поисковой операции были задействованы около 30 спасателей, жандармов, лыжных инструкторов и кинологов. Спасатели нашли тела двух лыжников. Еще одного туриста нашли живым с признаками обморожения. Его состояние оценивается медиками как критическое, он находится в больнице Гренобля. О судьбе четвертого лыжника ничего не известно. Спасательная группа продолжает его поиски.-0-