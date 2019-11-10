При сходе лавины в Хакасии погиб мужчина

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Хакасии обнаружено тело мужчины, попавшего под сошедшую лавину. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"В 12:05 мск до прибытия на место подразделений МЧС России силами волонтеров обнаружено тело попавшего под лавину человека без признаков жизни", - сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Приисковое в Хакасии в результате схода лавины завалило снегом одного человека, который катался на снегоходе. Поиски вели сотрудники базы отдыха "Сноулаб При".

Следователи начали доследственную проверку. По данным СК, в 11 км от села Приисковое Орджоникидзевского района Хакасии в районе горного массива произошел сход снежной лавины, в результате чего двое мужчин, которые катались на снегоходе, оказались под снегом. Одного из пострадавших удалось спасти, второй, 32-летний мужчина, погиб.-0-