При стрельбе в Чикаго один человек погиб, девять пострадали

13 июня, Минск /Корр На юге города Чикаго (США) произошла стрельба. Два неизвестных подошли к группе людей, стоявших на тротуаре, и открыли по ним огонь. В результате один человек погиб и девять пострадали, сообщает МИР 24.

По данным полиции, одна из пострадавших, 29-летняя женщина, скончалась в медицинском центре Университета Чикаго. Остальные раненые – это люди в возрасте от 23 до 46 лет – находятся в хорошем или удовлетворительным состоянии. В настоящее время ведется розыск злоумышленников.