При взрыве в Бейруте пострадали более 600 объектов культурного наследия

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 601 здание, являющееся объектом культурного наследия, было повреждено в результате взрыва в Бейруте 4 августа. По мнению властей Ливана, 70 из них могут обрушиться, если не будут восстановлены в кратчайшие сроки, сообщает Синьхуа.

"Мы приложим все усилия, чтобы получить средства на восстановление и сохранение этих зданий, поскольку они представляют традиционную архитектуру Бейрута", - заявил министр сельского хозяйства и культуры Ливана Аббас Муртада. Он призвал риэлторов не скупать эти здания для целей сноса и строительства новых современных объектов, а также обратился к гражданам, чтобы те сохраняли историю и культуру города.

Большинство построек в Геммайзе и Мар-Михаэле, которые составляют традиционную архитектуру, были частично или полностью разрушены.

4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв, нанесший колоссальный ущерб городу. В результате трагедии 171 человек погиб, не менее 6 тыс. получили ранения.-0-

Ущерб от взрыва в порту Бейрута превышает $15 млрд Президент Ливана Мишель Аун провел телефонные переговоры с королем Испании Филиппом VI. Испанский монарх выразил соболезнования и солидарность с народом Ливана, а также готовность оказать необходимую помощь.